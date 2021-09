Nederlander op Mallorca in elkaar geslagen “door groepje Belgen uit de buurt van Gent”

Opnieuw ligt er een Nederlandse man in het ziekenhuis nadat hij op Mallorca klappen kreeg. Het incident deed zich voor op dezelfde plek waar twee maanden geleden een andere Nederlander het leven liet na een gevecht. De daders zouden Belgische jongeren zijn.

De 29-jarige Nederlandse Ivo Klerk uit Amsterdam was met enkele vrienden op stap op Mallorca toen een jongen hem een aansteker vroeg en die niet wilde teruggeven. “Hij was duidelijk uit op ruzie, maar ik hapte niet”, zegt Klerk tegen De Telegraaf. “‘Laten we het gezellig houden’ zei ik tegen hem. Die aansteker van 60 cent mocht hij wel houden. Toen een vriend van de ruziezoeker die alsnog kwam terugbrengen, kwam de agressieveling heel dicht tegen me aanstaan. Ik deed een paar passen achteruit, tot ik ineens een slag kreeg.”

De jongeman viel bewusteloos neer. Hij had een gebroken kaak, gekneusde schouder, gat in zijn mond en meerdere andere verwondingen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij later ook werd geopereerd.

De daders zouden Belgische jongeren uit de buurt van Gent zijn. De politie zou een onderzoek gestart zijn.

Carlo Heuvelman

Klerk is niet de eerste Nederlander die rake klappen krijgt op Mallorca. Twee maanden werd de 27-jarige Nederlander Carlo Heuvelman op bijna dezelfde plek in elkaar geslagen. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

