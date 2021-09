De topmatch leek verloren, maar dan kreeg Dion Cools een speech voor de eeuwigheid: “Laten we een f***ing mirakel waarmaken!”

Zondag stond de topper der toppers op het programma in de Deense Superliga: FC Kopenhagen tegen FC Midtjylland. Gewonnen door de bezoekers van Dion Cools.

Onze landgenoot viel pas in de 89ste minuut in bij FC Midtjylland, voor middenvelder Joel Andersson. Kwestie van de 0-1-voorsprong te verdedigen, dacht trainer Bo Henriksen. Die volgde de naar Antwerp vertrokken Brian Priske op en pakte bij de rust uit met een fenomenale speech.

Na 27 minuten was zijn ploeg met z’n tienen gevallen na een rode kaart voor Evander. Maar Henriksen wilde koste wat het kost winnen van de ploeg van Jess Thorup (ex-Gent en Genk) en dus maande hij zijn spelers aan om aan te vallen.

“Wat er ook gebeurt, wij willen winnen!”, aldus de Deen. “We gaan f***ing proberen om te winnen. Maar we moeten ook verdedigen en weten wat we verdorie aan het doen zijn. We weten dat Diks en Kristiansen altijd de bal gaan hebben, maar dat maakt ons niks uit. Zij denken al dat ze gewonnen hebben. Maar wij, en dit is belangrijk, gaan vooruit verdedigen. Ook al is het maar tien meter, pushen!Hoe meer meters we kunnen pakken, hoe beter. Want dan staan we samen, in plaats van ver weg van iedereen. Laat ze maar spelen rond ons. Als we kunnen tegenprikken, doen. Simpel. Pushen. Durf te voetballen! Ze denken al dat ze f***ing gewonnen hebben. Laten we ze verslaan, dat zou een mirakel zijn. Laten we dit f***ing mirakel waarmaken!”

Kom ind i maskinrummet i Parken og hør hvad cheftræner Bo Henriksen sagde til spillerne i pausen ??#FCKFCM pic.twitter.com/dwrCFQa0hg — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 20, 2021

Twee minuten in de tweede helft scoorde Junior Brumado het enige doelpunt van de wedstrijd, waarin Cools en co 27 procent balbezit hadden. Van een aanstekelijke speech gesproken, dus.

In de stand, na negen speeldagen, is Midtjylland (21) over FC Kopenhagen (20) naar de leiding gesprongen.