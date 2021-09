Twitteroorlogje legt spanningen binnen Vivaldi-regering bloot, en premier De Croo mag het oplossen

Daar is ie weer, terug van nooit weggeweest: de clash binnen de federale regering tussen liberalen en socialisten. Aanleiding deze keer is het PS-voorstel om 600 miljoen euro federaal geld te gebruiken voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. Het is ondertussen de zoveelste discussie tussen de twee grote families binnen Vivaldi. Dat belooft voor de State of the Union van premier Alexander De Croo.