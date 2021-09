Zware tenlastelegging voor man die agenten in elkaar sloeg in Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek

Het Brusselse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd om de verdachte te beschuldigen die maandagochtend vijf agenten verwondde bij een verkeerscontrole aan de Gentsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek.

Het parket vraagt om hem feiten ten laste te leggen als opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid ten aanzien van politieambtenaren, ongewapende weerspannigheid, bedreigingen door gebaren of zinnebeelden met een aanslag op personen waarop een criminele straf is gesteld.

Het is nu aan de onderzoeksrechter om te bepalen of de man in kwestie al dan niet aangehouden wordt en in de cel wordt gestopt. Daarvoor heeft de onderzoeksrechter 48 uur de tijd.

Over de identiteit van de verdachte blijft het parket zeer vaag. Tot nog toe weten we enkel dat de man zijn boorddocumenten niet in orde waren tijdens de controle.