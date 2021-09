Gentse student Dali (20) buiten levensgevaar

De Gentse student Dali Van Buynder (20) is niet langer in levensgevaar. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Politie en parket onderzoekt momenteel alle pistes.

De Gentse vicepraeses raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag vermist na een avondje uit in de Gentse Overpoort. Hij werd pas dertien uur later door een studente gevonden. De jongen was zwaargewond en hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Tot nu toe kon de jongen niet verhoord worden omdat hij in te kritieke toestand was. Maar ondertussen is het levensgevaar geweken, meldt het Oost-Vlaamse parket. “Hij zal, van zodra het medisch verantwoord is, verhoord worden”, klinkt het.

Wat er die nacht precies gebeurd is, is tot op heden niet duidelijk. Politie en parket voeren een onderzoek naar de precieze omstandigheden. “Alle pistes worden onderzocht, ook die van een ongeval.”

De ouders van Dali deden al een oproep naar getuigen. En ook de camerabeelden in de omgeving van zijn traject worden onderzocht.

(sgg)