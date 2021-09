Recent gevaccineerde Brusselaars krijgen gratis PCR-test om op restaurant te gaan

Brusselaars die zich in de komende weken laten vaccineren, krijgen na hun eerste en/of tweede dosis een gratis PCR-test. Op die manier kunnen zij na de invoer van de coronapas in bijvoorbeeld de horeca toch nog gratis op restaurant gaan. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, kondigde de maatregel dinsdag aan.

De Brusselse regering wil vanaf 1 oktober het Covid Safe Ticket (CST) invoeren voor personen vanaf 16 jaar in de horeca, de discotheken, sport- en fitnesscentra, op handelsbeurzen en congressen en in de cultuursector. Bij massa-evenementen en in de woonzorgcentra geldt de maatregel voor iedereen van 12 jaar en ouder. Mensen die niet gevaccineerd zijn, moeten aan de ingang een negatief testresultaat kunnen voorleggen.

Wie zich volledig heeft laten vaccineren moet na de prik toch nog tot twee weken wachten om volledig veilig het CST te gebruiken. Om die periode na vaccinatie te overbruggen, krijgen de Brusselaars een gratis PCR-test. Wie zich laat vaccineren met het unidose Johnson & Johnson-vaccin krijgt één gratis test. Wie twee dosissen nodig heeft van het RNA-vaccin van Pfizer krijgt zowel na de eerste als tweede prik een gratis test. Op die manier krijgen zij de kans om in de “wachtperiode” toch nog zonder zorgen naar een evenement of op restaurant te gaan. De maatregel geldt tot eind oktober.

Sinds de bekendmaking van de uitbreiding van de coronapas is er “nog geen Covid Safe Ticket-effect in de Brusselse vaccinaties”, meldt Neven. “We willen de CST invoeren als een beheersmaatregel om het risico te beperken. De eerste intentie is om het leven zo normaal mogelijk te houden. We zien er vandaag nog niet de effecten van. Ik zeg wel “nog niet” en hoop dat het nog zal komen”, stelt ze.