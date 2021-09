De parel die Anderlecht met pijn in het hart zag vertrekken: Romeo Lavia (17) is klaar voor officieel debuut bij Manchester City

Manchester City opent dinsdag zijn titelverdediging in de Carabao Cup (de Engelse League Cup) met een thuiswedstrijd tegen Wycombe. Wordt verwacht in de basis: Romeo Lavia.

Tot voor kort was de 17-jarige Brusselaar een nobele onbekende voor het grote publiek. Maar Lavia is al langer een ‘hot prospect’ in het Belgische voetbal. Anderlecht - dat hem overnam van Woluwe - deed er alles aan om hem in eigen land te houden, maar de middenvelder trok vorig jaar richting Engeland voor een avontuur bij Manchester City. En daar maakt hij, niet zo verrassend, veel indruk.

Wat maakt Romeo Lavia eigenlijk zo speciaal? Hij verdedigt secuur, zijn passing is zuiver en hij rukt graag mee op. Verzorgd uitvoetballen kan hij als de besten, precies zoals Vincent Kompany het graag heeft. “Hij is héél goed”, zei een insider die Lavia goed kent destijds. “Romeo is tweevoetig en heeft een sterke pass en een interessante mentaliteit. Zijn charisma is groot. Hij is zelfzeker en dwingt respect af in elke kleedkamer.” Niet voor niets was hij aanvoerder bij zowel de jeugdploegen van Anderlecht als die van de Rode Duivels. “Het is een leidersfiguur, een echte kapitein.”

Fernandinho 2.0

De Belgische tiener wordt in Engeland al vergeleken met de nummer zes van de eerste ploeg van Manchester City, Fernandinho. De 36-jarige Braziliaan tekende vorige zomer voor één seizoen bij. Onder andere om Lavia onder zijn vleugels te nemen bij de Engelse kampioen.

“Die gast weet precies wat hij doet”, aldus Lavia in een interview met Goal. “Hij loopt niet zomaar om te lopen. Hij is het brein van het hele team. Als je jong bent, dan wil je alleen maar lopen. Links, rechts… Maar hij weet wat er moet gebeuren, dus hij loopt eigenlijk niet zoveel en toch is hij effectief. Dat is iets waar ik enorm veel van kan leren. Fernandinho en Sergio Busquets domineren het spel als defensieve middenvelders. Naar hen kijk ik enorm op.”

Onze landgenoot maakte vorig seizoen indruk bij de beloftenploeg van City, waarmee hij de titel pakte. Lavia, die nog een contract heeft tot 2023, kwam vijftien keer in actie en scoorde eenmaal. Verder gaf hij ook twee assists en werd hij verkozen tot Speler van het Jaar. Door zijn prestaties mocht hij in het voorjaar geregeld meetrainen met de A-ploeg, aan de zijde van die anderen Belg bij de Engelse topclub: Kevin De Bruyne.

Lavia was een van de opmerkelijke spelers op de Kevin De Bruyne Cup in 2018 en 2019. Het voetbaltoernooi dat de Rode Duivel jaarlijks organiseert in Limburg. Drie jaar geleden kwam ene Pep Guardiola kijken… De rest is geschiedenis. De Catalaanse topcoach nam Lavia, die intussen een contract tekende bij Adidas, dit seizoen op in de Champions League-lijst van Man City en er wordt verwacht dat Guardiola onze landgenoot dinsdag in de basis dropt in de League Cup.

Bij City zijn Aymeric Laporte, John Stones, Rodri, Oleksandr Zinchenko en Ilkay Gündogan geblesseerd. Zaterdag wacht de clash met Chelsea in de Premier League en drie dagen later moeten De Bruyne en co naar PSG in de Champions League.

“Ik heb niet veel alternatieven”, zei Guardiola over de wedstrijd tegen derdeklasser Wycombe. “We gaan dus een paar jonge gasten laten meedoen. Dit is een mooie kans voor hen.”

