Geen blessure voor Wesley, Club Brugge neemt geen risico’s met Vormer

Goed nieuws voor Wesley Moraes: de Braziliaan liep geen ernstige schade op aan de enkel na de partij op Charleroi van afgelopen zaterdag.

Wesley maakte zijn eerste minuten sinds zijn terugkeer bij Club Brugge, maar werd kort na de rust vervangen. Dat was vroeger dan aanvankelijk gepland door een mogelijke enkelblessure, maar de averij lijkt nu mee te vallen. De partij tegen OH Leuven van komende vrijdag komt normaal gezien niet in het gedrang.

In het geval van Vormer blijft het afwachten: omdat zijn blessure aan de achillespees al even aansleept, worden er geen risico’s genomen. Het moet nog blijken of de aanvoerder vrijdag en volgende week dinsdag inzetbaar is voor de belangrijke Champions League-wedstrijd in Leipzig. Normaal stond hij op Charleroi in de basis, maar vorige week vrijdag moest Vormer de training staken met last.

