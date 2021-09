Minderjarige verdachte van moord op homoseksuele David (42) ontsnapt uit instelling

Een van de minderjarigen die verdacht wordt van de moord op de 42-jarige David Polfliet is ontsnapt uit de gesloten instelling De Zande in Wingene waar hij na de feiten was opgesloten. Samen met minstens één kompaan slaagde de zeventienjarige erin weg te komen uit de instelling. Sindsdien is de jongeman spoorloos, zo meldt Het Laatste Nieuws en is ons bevestigd.

De verdachte en minstens één andere minderjarige zouden opgepikt zijn door een auto. Hoe ze uit de instelling wegraakten, is nog niet duidelijk.

De weggelopen verdachte uit Kieldrecht lokte in maart, samen met twee kompanen van 16 en 17 jaar uit Beveren en Antwerpen, de 42-jarige David Polfliet via de datingapp Grindr naar een park in Beveren. Daar werd de man zonder enige aanleiding zo zwaar aangepakt dat hij overleed aan zijn verwondingen. Het trio heeft al een behoorlijk strafblad en maakte zich eerder ook als schuldig aan gaybashing. De zaak zorgde voor heel wat beroering.(cds)