Een mysterieus sms’je, een boek over dode vrouwen en een stenen kruis: de laatste ‘vondsten’ in de zaak rond Gabby Petito

Het lichaam van Gabby Petito werd maandag gevonden, maar de familie had al langer door dat er iets aan de hand was. Een mysterieus sms’je eind augustus deed de alarmbellen bij haar moeder afgaan. Ondertussen verscheen er ook een raadselachtig kruis op de plek waar haar lichaam gevonden werd en zorgt een ontdekking van een TikTokker ook voor veel vragen.

Ter herinnering: Gabby Petito (22) en haar verloofde Brian Laundrie (23) hadden trouwplannen maar besloten eerst nog een roadtrip te maken doorheen de Verenigde Staten in hun omgebouwd busje. Alles leek goed te verlopen, maar na verloop van tijd hadden de twee vaker ruzie. De politie moest zelfs een keer tussenbeide komen.

Op 1 september keerde Laundrie alleen terug naar huis. Van Petito was geen spoor te bekennen. Op 11 september gaf haar familie haar als vermist op. Laundrie werd verschillende keren ondervraagd, maar wilde niet meewerken aan het onderzoek. Enkele dagen geleden verdween hij ook. Maandag vonden de speurders het lichaam van Petito is, al moet officiële bevestiging moet nog komen.

LEES OOK. Politie en FBI onder vuur na vinden van levenloze lichaam Gabby Petito: “Ze hadden hem moeten stalken”

Mysterieuze berichten

Ondertussen houdt de zaak de Verenigde Staten en de rest van de wereld in de ban. Er duiken dan ook non-stop nieuwe elementen op.

Zo is er bijvoorbeeld een opvallend sms’je waardoor de moeder van Gabby al een tijdje doorhad dat er iets niet klopte. Dat bericht werd op 27 augustus verstuurd. “Kan je helpen, Stan? Ik blijf voicemails en gemiste oproepen van hem krijgen.” Stan is de grootvader van Gabby. Maar volgens mama Nicole Schmidt noemde Gabby haar grootvader nooit bij naam.

“Haar smartphone was daarna niet langer operationeel en ze stopte met posten op sociale media. Volgens haar familie was dit geen normaal gedrag en ze raakten steeds meer ongerust”, klinkt het bij de speurders.

Door dat vreemde berichtje vaardigde de rechter een huiszoekingsbevel uit. Dat kwam er op 16 september, twee dagen na de verdwijning van Laundrie. Daardoor kon de politie de computer van het meisje uitlezen.

Op 30 augustus kreeg mama Nicole nog een ander berichtje: “Geen service in Yosemite.” Maar ze gelooft niet dat Gabby dat berichtje stuurde omdat het busje waarmee de twee reden toen al in Florida - de andere kant van de Verenigde Staten - was.

LEES OOK. Op elke foto leek Gabby Petito dolgelukkig, maar één video toonde de waarheid

Horrorroman

Ondertussen is er nog een ander opvallend element aan het licht gekomen. Het was een Tiktokster die iets opmerkte in de Youtube-video van Petito en Laundrie. De man lag in een hangmat een boek te lezen. Dat boek blijkt de horrorroman ‘Annihilation’ van Jeff VanderMeer te zijn. Dat is een sciencefictionverhaal over vier vrouwen die op expeditie trekken naar het onbewoonde Gebied X. Drie van hen overleven het niet. Een vierde keerde nooit terug uit de wildernis.

Stenen kruis

En dan is er ook nog een herdenkingsteken. Het lichaam, waarvan gedacht wordt dat het van Gabby Petito is, werd gevonden in de buurt van een campingsite in Wyoming. Een autopsie moet uitwijzen of het effectief om de jonge vrouw gaat.

In de buurt van de campingsite vonden verschillende journalisten van Amerikaanse nieuwsmedia een opvallend herdenkingsteken. Steentjes in de vorm van een kruis. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer het kruis er werd gelegd.

Ooggetuige

Afgelopen vrijdag kon een ooggetuige in North Port in Florida een man fotograferen die op het eerste gezicht erg gelijkt op Laundrie. De foto werd twee straten verwijderd van het ouderlijke huis van de man genomen.

Op de foto is een kaalgeschoren man zonder baard te zien. Hij wandelt op slippers en zou volgens de politie dezelfde lichaamsbouw hebben als Brian Laundrie. Anderhalf uur nadat de foto genomen werd, gaf de familie van de man hem als vermist op.

De politie onderzoekt de foto, maar kan nog niet bevestigen of het ook effectief om Laundrie gaat. De man op de foto heeft ook tattoos op zijn linkerarm, Laundrie zou die niet hebben.

(sgg)