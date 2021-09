Onduidelijk of opheffing Amerikaans inreisverbod ook geldt voor AstraZeneca-vaccin

Het is voorlopig nog niet duidelijk of ook personen die met het AstraZeneca-vaccin ingeënt werden tegen SARS-CoV-2 opnieuw welkom zijn in de Verenigde Staten. Het Witte Huis maakte maandag bekend dat begin november de grenzen opnieuw opengaan voor alle internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, maar liet in het midden of dat ook geldt voor personen die een vaccin kregen dat in de VS zelf nog geen marktvergunning kreeg.

In de Verenigde Staten zijn al drie coronavaccins vergund. Het gaat om de vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax) en Johnson & Johnson (Janssen). Het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford werd er tot nu toe niet gebruikt. In de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk werd het vaccin wel al aan miljoenen burgers toegediend.

Daarnaar gevraagd, kon de Europese Commissie dinsdag niet zeggen of de opheffing van het Amerikaanse inreisverbod ook van toepassing zal zijn op wie met AstraZeneca werd gevaccineerd. “We moeten van de Amerikaanse autoriteiten nog meer informatie krijgen over de precieze inhoud van de beslissing die aangekondigd werd”, zei een woordvoerder.

Commissaris Thierry Breton zei maandag al dat de opheffing van het Amerikaanse inreisverbod ook voor AstraZeneca moet gelden. Hij ontmoette in Washington de Amerikaanse coronacoördinator Jeff Zients, die hem te kennen gaf dat de beslissing wellicht voor alle in Europa goedgekeurde vaccins zal gelden. Maar de eindbeslissing komt niet de politiek, maar de gezondheidsautoriteiten toe, luidde het. Wel gaf Zients “een positieve en optimistische indruk”, zei Breton.