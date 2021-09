ABVV houdt vrijdag nationale betoging tegen loonnormwet: “Wacht niet langer op initiatieven die er toch niet zullen komen”

De socialistische vakbond ABVV houdt vrijdag 24 september een nationale betoging. De vakbond wil daarmee druk zetten op de regering voor een aanpassing van de loonnormwet, die de loonkostenontwikkeling in de privésector in toom moet houden om de concurrentiekracht van de bedrijven tegenover de buurlanden te beschermen. Ook de Franstalige christelijke bediendebond voert vrijdag actie.

De betoging van het ABVV start om 11 uur aan het station Brussel-Noord en verloopt vervolgens via Kruidtuin, Pacheco, Centraal-Station, Cellebroers en Lemonnier, om te eindigen aan het Brusselse Zuidstation. Daar volgen toespraken door voorzitter Thierry Bodson en algemeen secretaris Miranda Ulens. Tijdens de betoging geldt er een mondmaskerplicht.

De wet van 1996, de zogenaamde loonnormwet, verhindert volgens het ABVV na de wijzigingen door de toenmalige regering-Michel in 2017 onderhandelingen over een eerlijke verloning. De regering besliste eerder dit jaar dat de lonen over de periode 2021-2022 met maximaal 0,4 procent mogen stijgen bovenop de index. Bedrijven die tijdens de crisis goede resultaten behaalden, kunnen wel nog een eenmalige coronapremie uitkeren van maximaal 500 euro. De socialistische vakbond wil dat de loonnormwet aangepast wordt “aan de realiteit van de werkvloer”.

“Wij willen geen herhaling van het IPA 21-22 waarin er maar een loonmarge werd gegeven van 0,4 procent omdat de loonnormwet ‘nu eenmaal zo in elkaar zit’ en bovendien door de vorige regering strenger werd gemaakt. Het verdedigen van een goede koopkracht is en blijft een van onze prioriteiten. Vandaar ook dat het ABVV deze betoging nu houdt en niet langer wacht op wetgevende initiatieven die er uiteindelijk toch niet zullen komen.”

De andere bonden nemen niet deel aan de nationale betoging. De nationale leiding van de christelijke vakbond ACV wil het de komende maanden vooral bij politieke druk houden, maar de Franstalige christelijke bediendebond liet vorige week weten op vrijdag toch acties te plannen op de bedrijfsvloeren.