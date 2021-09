Deense drugsbende ontvoert 23-jarige Oostendenaar

Een 23-jarige man uit Oostende is in zijn thuisstad in een auto gedwongen en ontvoerd. De daders – leden van de Deense drugsmaffia – reden met het slachtoffer naar het Nederlandse Nijmegen. Daar kon de politie de wagen onderscheppen en het slachtoffer bevrijden.

Een Deense 21-jarige jongeman verscheen dinsdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. M.T. werd door Nederland aan ons land uitgeleverd en wordt verdacht van het ontvoeren van een 23-jarige Oostendenaar. Hij zou dat hebben gedaan met twee kompanen uit Denemarken.

“Mijn cliënt beroept zich op zijn zwijgrecht, dus veel kunnen we er voorlopig niet over kwijt”, aldus zijn advocaat Pieter-Jan Dens.

De ontvoering dateert van 25 augustus en speelt zich af in het drugsmilieu. De drie kompanen van M.T. zakten toen naar Oostende af. Volgens de Deense krant Ekstra Bladet gaat het om jongemannen die zelf deel uitmaken van enkele bendes in Denemarken. Een van hen was lid van Brothas, een gewelddadige groepering, maar verklaarde op sociale media dat hij eruit was gestapt.

Geseind

De criminele activiteiten liet het trio niet bepaald varen. De gijzeling ging dan ook over geld en drugs. De drie dwongen het 23-jarige slachtoffer in een auto en reden ermee richting Nederland. In Nijmegen onderschepte de Nederlandse politie de wagen. Die stond geseind of was bij de agenten gekend. Op die manier kwam vroegtijdig een eind aan de ontvoering.

De drie ontvoerders werden opgepakt en belandden in de Nederlandse cel. Een van hen werd intussen aan ons land uitgeleverd en verscheen dinsdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. M.T. beroept zich op zijn zwijgrecht en zijn aanhouding werd met een maand verlengd. De andere twee weigerden hun uitlevering waardoor nu een langere procedure van start is gegaan.

Waarom het trio precies naar Nederland vluchtte met het slachtoffer – overigens ook geen onbekende voor het gerecht – is niet meteen duidelijk. Volgens Ekstra Bladet blijkt uit het profiel van een van de daders op sociale media dat hij erop rekent binnenkort weer vrijgelaten te worden.