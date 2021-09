Met één zet doorstreept Netflix prestaties van een schaakicoon, en dat kan hen 5 miljoen dollar kosten: “Pionier belachelijk gemaakt”

Netflix beleefde zondagnacht een ware triomftocht op de uitreiking van de Emmy’s. Onder meer The Queen’s Gambit ging aan de haal met een van de meest prestigieuze prijzen, die voor beste miniserie. Het verhaal over een schaakster die zich een weg naar de top baant in een door mannen gedomineerde wereld, werd een gigantische hit, maar krijgt nu een héél wrang randje. Om de fictie straffer te maken, duwde Netflix een waargebeurd verhaal de vergeetput in. Schaakicoon Nona Gaprindashvili voelt zich vernederd en eist nu 5 miljoen dollar van de streamingdienst als schadevergoeding.