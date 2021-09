Op het afgelopen Europees kampioenschap Amp Football in Polen werden de Red Flamingo’s - de nationale voetbalploeg voor mensen met een amputatie - uitgeschakeld in de poulefase. In hun eerste wedstrijd tegen Ierland moesten de Flamingo’s met 8-0 het onderspit delven. Vooral het laatste doelpunt van de Ierland sprak tot de verbeelding.