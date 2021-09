Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma afwezig op zijn proces

De 79-jarige voormalige president van Zuid-Afrika Jacob Zuma heeft dinsdag zijn kat gestuurd naar zijn corruptieproces wegens gezondheidsproblemen. Een medisch team had hem nochtans geschikt gevonden om wel aanwezig te zijn.

Begin juli werd de 79-jarige Zuma opgesloten, na een veroordeling voor minachting van justitie. Sinds begin augustus verblijft hij in het ziekenhuis, al werd niet gecommuniceerd waarvoor hij verzorgd wordt. Hij werd enkele keren geopereerd, maar ook daarover zijn geen extra details bekend. Eerder deze maand verkreeg hij een voorwaardelijke vrijlating - vanwege zijn gezondheid mag hij de rest van zijn straf thuis uitzitten.

“Aanwezigheid in de rechtbank is niet iets optioneel”, verklaarde een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie tijdens de hoorzitting in de rechtbank in Pietermaritzburg. “Er is geen enkele reden waarom hij hier vandaag niet is.” Hij eist dat het medische dossier van Zuma aan de rechtbank wordt overhandigd.

De voormalige president staat terecht voor zestien aanklachten wegens fraude, corruptie en afpersing in een omkopingszaak uit 1999. In deze zaak, die al twintig jaar aansleept, wordt Zuma ervan beschuldigd, als vicepresident, smeergeld aanvaard te hebben van het Franse defensiebedrijf Thalès.

Het proces ging in mei van start maar werd verschillende keren uitgesteld. Dat gebeurde begin deze maand nog. Een medisch team dat door de staat is aangeduid heeft ondertussen verklaard dat Zuma geschikt is om voor de rechter te verschijnen.