Joe Biden spreekt voor het eerst op Algemene Vergadering VN: “Wapens en bommen mogen nooit de eerste oplossing zijn, ze lossen niet elk probleem op”

Joe Biden heeft dinsdag voor de eerste keer de Algemene Vergadering van de VN in New York toegesproken. De Amerikaanse president zei dat hij niet gelooft in een nieuwe Koude Oorlog of andere militaire conflicten. Hij benadrukte meermaals dat wapens nooit een eerste oplossing kunnen zijn voor een probleem. Ook de aanpak van de coronapandemie, de klimaatopwarming en het gebruik van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie zijn volgens de president belangrijker dan ooit. “Deze tijd zal onze toekomst verder bepalen.”

In de VS houdt de Verenigde Naties haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Naar de toespraak van Joe Biden werd de afgelopen dagen al reikhalzend uitgekeken. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse president op het VN-toneel verschijnt.

Uit zijn toespraak blijkt vooral dat Biden wil samenwerken met de rest van de wereld, in de eerste plaats met de bondgenoten. Dat is een duidelijke breuk met zijn voorganger Donald Trump. Nog een opvallend verschil: de aandacht voor het klimaat. Terwijl Trump de problematiek rond klimaatopwarming vaak weglachte, deed Biden het tegenovergestelde. Ook gaf de president veel aandacht aan het belang van een goed bestuur, en dat overal ter wereld, het belang van mensenrechten en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een overzicht:

Covid-19: “Deze tijd zal onze toekomst verder bepalen”

Biden begon zijn toespraak met het erkennen van de enorme verliezen die over de hele wereld zijn geleden door het coronavirus. “We ontmoeten elkaar dit jaar tijdens een moment van gemengde gevoelens”, aldus de president. “Een moment met veel pijn en buitengewone moeilijkheden. We hebben zoveel verloren door deze verwoestende pandemie, door een pandemie die nog steeds levens eist en een enorme impact heeft op ons bestaan. We rouwen om meer dan 4,5 miljoen mensen. Mensen van over de hele wereld en van elke achtergrond. Elke dood is een individueel onmenselijk verdriet.”

Biden noemde deze tijd “een beslissend decennium voor onze wereld vandaag”, een tijd die “onze verdere toekomst zal bepalen”. Daarom is samenwerken belangrijker dan ooit, klonk het. “Maar zullen we samenwerken om levens te redden en om Covid-19 overal ter wereld te verslaan? Zullen we de nodige maatregelen nemen om ons voor te bereiden op de volgende pandemie? Want er zal een andere zijn. Of zullen we er niet in slagen, om de tools in te zetten die we tot onze beschikking hebben?” Biden verwijst daarmee naar vaccinatie. “We moeten vertrouwen op de wetenschap en doen wat we moeten doen.”

Afghanistan: “Bommen en wapens zijn geen oplossing”

Weinig verrassend besteedde Biden ook veel aandacht aan de situatie in Afghanistan. “We hebben een einde gemaakt aan twintig jaar conflict in Afghanistan”, zei Biden. Opvallend: de president benadrukte ook dat hij de eerste president is in twintig jaar die een toespraak geeft op de Algemene Vergadering terwijl het land níet in oorlog is. Een duidelijk antwoord op de kritiek die hij heeft gekregen op de terugtrekking van de militaire krachten uit Afghanistan. “We sluiten een periode van meedogenloze oorlog af en we openen een nieuw tijdperk van meedogenloze diplomatie. Een periode waarin we de kracht van onze ontwikkelingshulp gaan gebruiken om te investeren in nieuwe manieren om mensen hoger te tillen, niet om ze verder te onderdrukken.”

Biden benadrukte ook dat militaire krachten geen oplossing zijn voor elk probleem. “Wapens en bommen moeten als allerlaatste oplossing gebruikt worden, nooit als eerste. Het mag niet boven gehaald worden om elk probleem op te lossen. Kijk maar naar de coronacrisis, bommen konden ons ook niet beschermen tegen Covid-19 of de varianten.”

Internationale samenwerking: “We zitten terug mee aan tafel”

Joe Biden zei tijdens zijn toespraak dat de Verenigde Staten opnieuw een leidende rol wil nemen op het gebied van internationale discussies zoals klimaatverandering en wereldwijde gezondheid. “We zitten weer mee aan tafel in internationale fora, met name de Verenigde Naties, om de aandacht te vestigen op de juiste prioriteiten en het stimuleren van wereldwijde actie bij gedeelde uitdagingen.”

Biden benadrukte daarbij de samenwerking met bondgenoten en de allianties die hij dit jaar is aangegaan met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de Europese Unie, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties en het ‘Quad’-partnerschap met India, Australië en Japan.

Klimaatverandering: “Dit is code rood voor de mensheid”

Anders dan zijn voorganger riep president Biden andere wereldleiders op zich in te zetten voor de strijd tegen klimaatverandering. Hij noemde het een “grenzeloze crisis” die de voorbije tijd duidelijk voelbaar was overal ter wereld. “De extreme weersomstandigheden die we in elk deel van de wereld hebben gezien, en jullie weten het allemaal en voelen het ook, vertegenwoordigen wat de secretaris-generaal terecht de ‘code rood voor de mensheid’ heeft genoemd”, aldus Biden.

“Elk land moet zijn hoogst mogelijke ambities op tafel leggen wanneer we elkaar ontmoeten in Glasgow voor COP26. En dan moeten we onze gezamenlijke ambitie in de loop der tijd blijven verhogen.” De president zei dat de Verenigde Staten er alles aan wil doen “om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50 tot 52 % onder het niveau van 2005 te brengen”. Biden beloofde ook een verdubbeling van Amerikaanse middelen.

Met deze verdubbeling kan het doel, om elk jaar 100 miljard dollar vrij te maken voor de strijd tegen de opwarming in ontwikkelingslanden, mogelijk toch bereikt worden. Tijdens de volgende klimaattop, later dit jaar in Glasgow, zouden de verschillende donoren hierrond een akkoord moeten vinden.

Spanningen met China: “Geen nieuwe Koude Oorlog”

Zonder China te noemen, zei Biden dat de Verenigde Staten niet proberen om opnieuw een mondiaal conflict in te gaan dat lijkt op de decennialange impasse met de Sovjet-Unie. “De Verenigde Staten zullen concurreren, en we zullen dat ook krachtig doen, maar we gaan dat wel doen met onze waarden en eigen krachten”, klonk het. Hij noemde pogingen om terrein te winnen door middel van geweld, economische dwang en desinformatie als voorbeelden van kwaadaardige activiteiten waar de VS zich tegen zouden verzetten. “We zijn niet op zoek naar een nieuwe Koude Oorlog of een wereld die in starre blokken is verdeeld”, zei hij. “De Verenigde Staten zijn bereid om samen te werken met elke natie die een vreedzame oplossing nastreeft voor gedeelde uitdagingen, zelfs als we intense onenigheid hebben op andere gebieden.”

“We hebben de bladzijde omgeslagen”

De toespraak van ruim dertig minuten - gescandeerd zonder af te lezen - werd afgesloten met een oproep aan de wereldgemeenschap om zich te scharen achter het bouwen van “een betere toekomst”. Biden: “De toekomst zal toebehoren aan degenen die de menselijke waardigheid omarmen, en niet vertrappelen. De toekomst is van degenen die het potentieel van hun mensen ontketenen, niet van degenen die het potentieel verstikken.”

Biden zei dat democratie verder leeft in de vreedzame demonstraties, in de verdedigers van mensenrechten, bij journalisten en bij vrouwen die vechten voor vrijheid en gelijkheid in onder meer Wit-Rusland, Zambia, Syrië en Cuba. “Ik sta hier vandaag voor het eerst in twintig jaar dat de Verenigde Staten niet in oorlog zijn. We hebben die pagina omgeslagen. Onze natie is nu volledig gefocust op wat vóór ons ligt, niet op wat erachter lag.”

