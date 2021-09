Gemeente zet alle buitenschoolse activiteiten voor -12-jarigen stop nadat coronabesmettingen sterk stijgen

Enkele leerlingen van basisschool Het Groene Dal kwamen terug van zeeklassen met symptomen van het coronavirus. Afgelopen weekend werd er bij een leerling corona vastgesteld. Het CLB organiseerde daarop een testmoment voor de hele klas. Momenteel verblijven het vijfde leerjaar en het zesde leerjaar én hun leerkrachten daardoor in quarantaine. Op de testresultaten is het nog wachten. Al is de stijging in het aantal besmettingen bij -12-jarigen al enkele dagen aan de gang. Daarom neemt het gemeentebestuur nu ingrijpende maatregelen.

“We hebben beslist dat alle buitenschoolse activiteiten voorlopig niet meer kunnen doorgaan”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open VLD). “Op die manier willen we vermijden dat kinderen zich na schooltijd gaan mengen met elkaar en zo een mogelijke coronabesmetting overdragen. Al willen we echt benadrukken dat het om een preventieve maatregel gaat, zodat we het virus kunnen indijken voor het zich verder verspreidt naar bijvoorbeeld de ouders of de grootouders.”

Geen verjaardagsfeestjes

Tot 4 oktober mogen alle buitenschoolse activiteiten tijdelijk niet meer doorgaan. Het gaat zowel om naschoolse activiteiten en muzieklessen, als om sporttrainingen en bijeenkomsten van de jeugdbewegingen. Ook verjaardagsfeestjes en andere samenkomsten in groep worden best vermeden. Het gemeentebestuur volgt de situatie verder op de voet op, en hoopt dan ook dat iedereen zich strikt aan de maatregelen houdt.