Man sterft na val uit raam in centrum Leuven

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, aldus de politie — © ROBTV

In de Zeelstraat, een zijstraat van de Oude Markt in Leuven, is dinsdagnamiddag rond 16 uur een man overleden na een val uit een raam.

De man viel of sprong uit een raam op de tweede verdieping. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren en of er derden bij betrokken zijn, is voorlopig niet duidelijk. De politie stelde een perimeter in. Het parket heeft het labo en een wetsdokter opgeroepen. De Zeelstraat zal nog even afgesloten blijven.