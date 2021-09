Commissie stelt digitale Europese studentenkaart voor

De Europese Commissie heeft dinsdag de nieuwe Erasmus+-app gelanceerd. De app biedt elke student een digitale Europese studentenkaart die in de hele EU geldig is. Daarmee zal die student zich makkelijker kunnen aanmelden bij onderwijsinstellingen, ook als hij of zij in het buitenland gaat studeren, en toegang krijgen tot musea, culturele activiteiten en diensten.

De app past in de realisatie van de eengemaakte Europese onderwijsruimte, die tegen 2025 een feit moet zijn. Een periode in het buitenland studeren en leren moet de norm worden.

Dankzij de nieuwe app, die beschikbaar is op Android en iOS, zullen studenten een bestemming kunnen zoeken en kiezen uit de partners van hun universiteit. Ze zullen er online leerovereenkomsten kunnen tekenen, info over evenementen en nuttige tips over hun bestemming vinden, contact zoeken met andere studenten en een digitale Europese studentenkaart krijgen die hen toegang geeft tot diensten, musea, culturele activiteiten en speciale aanbiedingen aan hun gastuniversiteit en in hun gastland.

De app “betekent minder stress, minder tijdverlies aan administratieve procedures en meer flexibiliteit”, zegt Europees commissaris voor Onderwijs Mariya Gabriel. “De Europese studentenkaart is via de app beschikbaar en vormt een belangrijke stap in de richting van een echte Europese onderwijsruimte. Een onderwijsruimte waar alle studenten zich thuis voelen en toegang kunnen krijgen tot dezelfde diensten en dezelfde erkenning van het onderwijs dat ze genoten hebben.”

Sinds de start van het Erasmus-programma in 1987 zijn al 10 miljoen mensen op uitwisseling naar het buitenland geweest. De verwachting is dat dit jaar (2021-2022) 600.000 studenten uit het hoger onderwijs via Erasmus+ naar het buitenland zullen gaan.