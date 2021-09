Kinderen dagelijks geslagen door vader: “Hij maakte er een spelletje van, een ijzeren stok kreeg de naam Alfred”

“Luguber en schrijnend”, zo noemde de procureur de feiten waarvoor een 35-jarige vader uit Mol zich moet verantwoorden. Zijn drie kinderen, van wie de oudste 10 jaar is, vertelden aan hun zorgjuf en aan de politie hoe hun vader hen op allerlei manieren sloeg. Met een werkschoen met stalen tip, met een riem, en zelfs met een stok die in het gezin ‘Alfred’ genoemd werd. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van twee jaar.

Zelf blijft M.E.J. (35) erbij dat hij zijn kinderen nooit gewelddadig behandeld heeft. Dat er tussen zijn ex-vrouw en hem wel klappen zijn gevallen in het verleden, geeft hij toe. Daar werd hij in het verleden ook al voor veroordeeld. Maar in het dossier waarvoor hij dinsdag op de beklaagdenbank zat, blijft hij de tenlastelegging van onmenselijke behandeling ontkennen.

Zorgjuf

De bal ging aan het rollen toen de school waar zijn drie kinderen naar school gaan, aan de alarmbel trok. De jongste zoon van 9 jaar oud was agressief tegenover zijn klasgenootjes, waarop de school onderzocht wat de aanleiding kon zijn.

“De kinderen vertelden aan de zorgjuf dat ze thuis door hun papa dagelijks geslagen worden. Het zoontje van 9 toonde ook blauwe plekken op zijn benen. Ze vertelden dat hun papa hen soms met de vlakke hand sloeg, maar ook met een werkschoen met stalen tip. ‘Dat doet superveel pijn’, zeiden ze dan. Hij sloeg hen tot bloedens toe”, zei de advocate die optrad voor de kinderen.

Braaksel opeten

Ook volgens de procureur stond het buiten kijf dat de man zijn kinderen onmenselijk behandelde. “Een luguber detail: de man sloeg zijn kinderen volgens hun verklaring met een stok, die gedeeltelijk uit hout, en gedeeltelijk uit ijzer bestond. De stok werd in het gezin ‘Alfred’ genoemd. Zo maakte E.J. er een ‘spelletje’ van. De kinderen maakten de stok zelf kapot, omdat ze niet meer geslagen wilden worden. Het dochtertje vertelde hoe ze op haar buik moest liggen, en over haar hele lichaam klappen kreeg. Ze moest ook in het midden van de nacht haar eigen braaksel opeten, omdat ze ziek was geworden. Het jongste zoontje vertelde een incident waarbij hij in de lucht werd gegooid, en niet opgeraapt”, zei procureur Bjorn Vervoort.

“De kinderen dachten bovendien dat het normaal was wat ze moesten doorstaan. Ze vonden het een doorsnee gezinssituatie”, zei de procureur.

Het parket eist een celstraf van twee jaar. Ook de burgerlijke partij vraagt om een schadevergoeding, en een ontzegging uit het ouderlijk gezag.

E.J. zelf zit al twee maanden in voorlopige hechtenis. Zijn advocate vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënt ziet zijn kinderen graag. De toxische relatie met zijn ex-vrouw zindert nog altijd na. Maar de familierechtbank besliste tijdens de echtscheiding in 2014 om co-ouderschap op te leggen. Dat zou de rechtbank niet doen mocht er sprake van geweld zijn. De zeer zware tenlastelegging kan niet aangetoond worden in dit dossier, op basis van de verklaringen van de kinderen”, klonk het.

Het vonnis valt op 5 oktober.