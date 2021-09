Navalny kritisch over verkiezingen: “Moskou heeft verkiezingen gestolen”

De gevangengenomen oppositieleider Alexei Navalny heeft zich kritisch uitgelaten over de parlementsverkiezingen in Rusland, die volgens hem vervalst zijn. De uitslag werd op de “meest primitieve manier” veranderd en dus van de kiezers “gestolen”, klinkt het.

Moskou zou volgens Navalny de stemming hebben veranderd in het voordeel van de partij Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin, zegt hij in een verklaring op Instagram. De centrale kiescommissie maakte dinsdag bekend dat Kremlinpartij Verenigd Rusland 49,8 procent van de stemmen haalde. Hoewel de partij lichte verliezen leed, kreeg ze opnieuw de absolute meerderheid in de Staatsdoema.

Volgens Navalny was zijn “slim stemmen”-strategie een succes. Met die strategie moesten de oppositiestemmers zich rond één bepaalde kandidaat verzamelen die het tegen Verenigd Rusland opneemt, en dat in elk van de 225 kiesdistricten. “Maar uiteindelijk is de uitslag vervalst omdat het machtsapparaat de resultaten in handen heeft”, aldus de oppositieleider.

Navalny prees verder nog de waarnemers in de stembureaus voor hun strijd tegen fraude. Al vreest hij dat er geen grote protesten zullen uitbreken tegen de “gestolen” verkiezingen. “Mensen zijn gewoon te bang om de straat op te gaan”, klinkt het.