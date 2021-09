Hongarije krijgt match achter gesloten deuren en boete opgelegd na racistische uitlatingen tegen Engeland

De FIFA heeft dinsdag de Hongaarse voetbalbond een match achter gesloten deuren en een boete opgelegd na “racistische uitlatingen van heel wat supporters” in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland, begin september in Boedapest.

Na de ruime 0-4 zege van de verliezend EK-finalist maakten de Britse media gewag van racistische spreekkoren, meer bepaald apengeluiden, aan het adres van middenvelder Jude Bellingham en aanvaller Raheem Sterling. Vlak voor de aftrap werden de Engelsen al uitgejouwd door een meerderheid van de 60.000 aanwezige Hongaarse fans nadat ze symbolisch knielden tegen racisme.

De disciplinaire commissie van de FIFA opende op 3 september een onderzoek en dat heeft nu geleid tot een boete van 184.700 euro en een wedstrijd achter gesloten deuren. Als ze zich later opnieuw laten betrappen op racisme riskeren ze een tweede match zonder supporters te moeten afwerken, met “twee jaar uitstel”. In zijn oordeel nam de commissie “de ernst van de feiten” in rekening, met “racistische handelingen en spreekkoren”, “gooien van voorwerpen”, “gebruik van pyrotechnisch materiaal” en “blokkage van de stadiontrappen”.

Niet de eerste sanctie

Op vraag van de Britse regering om hard op te treden, veroordeelt de FIFA “elke vorm van racisme en geweld, net zoals elke andere vorm van discriminatie of misbruik”. Ze beloofden verder nog “een nultolerantie voor dergelijke beklagenswaardige handelingen in het voetbal”.

In juli werd de Hongaarse bond al een sanctie opgelegd van drie matchen zonder publiek (waarvan een met uitstel), toen door de UEFA, voor “racistisch gedrag van de fans” in de groepsfase van het EK. Tegen Frankrijk kregen de Franse spelers met een donkere huidskleur af te rekenen met racistische gezangen afkomstig van de Hongaarse ultra’s. In de andere ontmoetingen met Portugal en Duitsland waren er dan weer homofobe spandoeken te zien.