Eindelijk: Antwerp FC krijgt goedkeuring voor nieuwe tribune 4

Eindelijk witte rook. Binnenlandse Zaken kon dinsdag in de namiddag het licht op groen zetten voor het gebruik van de nieuwe tribune 4 van de Bosuil, zo werd bevestigd aan Gazet van Antwerpen. Voetbalclub Antwerp moest daarop enkel nog wachten op het formele fiat van de lokale politie en brandweer, maar niets lijkt nu nog een volle tribune 4 voor de thuiswedstrijd tegen Genk én de rest van het voetbalseizoen in de weg te staan.

Al bijna een maand lang, sinds de Europese confrontatie met het Cypriotische Omonia Nicosia, worstelde voetbalclub Antwerp met de gloednieuwe tribune 4. Door een onvolledig dossier en laattijdige aanvragen van bouwheer Ghelamco kreeg de Great Old van Binnenlandse Zaken geen toestemming om de tribune op volle capaciteit te gebruiken, door problemen met onder meer brandveiligheid, evacuaties en veiligheidsprotocollen.

Slechts 2.000 abonnees werden toegelaten, minder dan een derde van de totale capaciteit. Een stevige streep door de rekening van de club en – vooral – de fans. Na alle corona-ellende gooide nu een nog niet goedgekeurde tribune stevig roet in het eten. De afgelopen weken was het alle hens aan dek bij Ghelamco, dat plots wél in sneltreintempo alles in orde probeerde te krijgen en intensief met alle bevoegde instanties begon samen te zoeken naar oplossingen.

Een werk van lange adem, want na de wedstrijd tegen Nicosia volgden ook de thuiswedstrijden tegen OH Leuven en Seraing met slechts een beperkt aantal abonnees. Tot nu. Begin deze week werden de laatste hiaten in het dossier opgelost en dinsdag in de namiddag kreeg Antwerp eindelijk van Binnenlandse Zaken goed nieuws. Alle aanvragen en dossiers bleken correct afgerond en de nodige adviezen van de bevoegde commissies waren in orde, waarop Binnenlandse Zaken geen enkel bezwaar meer zag om de Bosuil op volle capaciteit te gebruiken, “mits aan een aantal voorwaarden is voldaan”.

De club moest daarop enkel nog wachten op het fiat van de lokale (Antwerpse) politie en brandweer, maar dat zou in theorie een formaliteit moeten zijn. De (al even gefrustreerde en boze) Antwerp-abonnees mogen dus wellicht gerust zijn: de uitgestelde thuiswedstrijd tegen KRC Genk van morgen, woensdag 22 september, zal zo goed als zeker voor de eerste keer met een volledig gevulde tribune 4 en dus volle Bosuil kunnen plaatsvinden.

Bij de club wil men pas reageren als ook de laatste formele goedkeuringen definitief binnen zijn.