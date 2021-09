Acht lichamen van migranten gevonden op Spaanse stranden

Sinds zondag zijn acht lichamen van migranten, vertrokken vanuit Algerije en Marokko, gevonden op stranden in de Zuid-Spaanse provincie Almería, zo melden de lokale autoriteiten dinsdag. Een van de slachtoffers is een kind.

“Tussen de steden Carboneras en Vera zijn in totaal acht lichamen gevonden. Die mensen zaten op een of meerdere bootjes”, zegt de subprefectuur van Almeria. Een van de lichamen is dat van een kind, twee zijn van vrouwen.

Afrikaanse migranten vertrekken vaker uit Algerije of Marokko, maar zijn ook vaak afkomstig uit andere Afrikaanse landen, om de westelijke Middellandse Zee over te steken en Spanje te bereiken. Tussen 1 januari en 14 september zijn in totaal 10.701 migranten aangekomen op de zuidkust van Spanje en de Balearen, 1.680 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn sinds het begin van het jaar minstens 238 migranten om het leven gekomen in het westelijke deel van de Middellandse Zee.

De belangrijkste zeeroute voor Afrikaanse migranten die Spanje proberen te bereiken, blijft echter de Canarische Eilanden, een archipel voor de Atlantische kust van Marokko. Het is ook de gevaarlijkste route.