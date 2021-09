Schilder krijgt celstraf omdat hij met lepe truc klanten van concurrent inpikte: “30.000 euro misgelopen”

Een 38-jarige man uit De Panne is door de Veurnse strafrechter tot zes maanden effectieve celstraf veroordeeld omdat hij een bevriende concurrent op een lepe manier klanten afhandig maakte. N.T. zette een eigen mailadres tussen de contactgegevens op de website van het slachtoffer.

Een bedrijf gespecialiseerd in schilderwerken en renovatie van interieurs werd op een sluwe manier om de tuin geleid door de beklaagde. N.T. deed aan de bevriende zaakvoerder het voorstel om diens website eens te moderniseren. Op die manier zou de site via Google ook gemakkelijker gevonden moeten worden.

Na een tijdje bleek het slachtoffer via mail helemaal geen aanvragen van nieuwe potentiële klanten meer te ontvangen. Op de website had T. immers het mailadres vervangen door een eigen mailadres, waardoor hij alle klanten kon inpikken. “Mijn cliënt is dus zwaar bedrogen en heeft serieus wat werk misgelopen”, aldus meester Jeroen Thieren. De burgerlijke partij rekende uit dat de misgelopen omzet van juli tot oktober 2020 ongeveer 30.000 euro zou bedragen.

Tijdens zijn verhoor bekende T. de feiten, maar minimaliseerde hij de omvang van het gesjoemel. Naar eigen zeggen zou hij slechts één keer effectief schilderwerken uitgevoerd hebben bij een ingepikte klant.

De beklaagde kwam op 7 september niet opdagen voor zijn proces. Het openbaar ministerie vorderde dan ook bij verstek zeven maanden effectieve celstraf en 1.200 euro boete voor valsheid in informatica. Dinsdagochtend veroordeelde de rechter hem uiteindelijk tot zes maanden effectieve celstraf en 800 euro boete. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van ruim 30.000 euro toegewezen.