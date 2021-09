Het herstart- en transitieplan. Zo heet het plan waarmee premier Alexander De Croo bij zijn State of the Union op 12 oktober in de Kamer wil uitpakken. En zoals de naam doet vermoeden, moet het ons land na de ergste gezondheidscrisis ooit weer op de sporen én in een hogere versnelling krijgen. En de Vivaldi-regering een nieuwe adem geven.