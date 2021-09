Gegevens gelekt van Afghanen die naar het Verenigd Koninkrijk willen komen, ambtenaar bij Defensie geschorst

Een ambtenaar van het Britse ministerie van Defensie is geschorst nadat gegevens zijn gelekt van Afghanen die naar het Verenigd Koninkrijk willen overgebracht worden. Minister van Defensie Ben Wallace verontschuldigde zich dinsdag in het Lagerhuis en vertelde dat hij “onmiddellijk de opdracht gaf de zaak te onderzoeken”.

In een e-mail aan meer dan 250 mensen die in aanmerking komen voor Britse Afghan Relocations and Assistance Policy en die in Afghanistan verblijven, bleken de geadresseerden niet in de blind carbon copy te staan, maar was hun e-mailadres zichtbaar voor alle geadresseerden. De geadresseerden kregen het advies om hun e-mailadres te verwijderen en een nieuw aan te maken, aldus Wallance.

Sommige mensen van wie de gegevens zijn gelekt, schuilen voor de taliban nadat de militante islamisten vorige maand aan de macht waren gekomen in Afghanistan. De Britse defensieminister sprak in het Lagerhuis de belofte uit om die getroffenen te helpen. “Op dit moment is viceminister van Defensie James Heappey in de regio aan het praten met de buurlanden om te bekijken wat we nog meer kunnen doen”, verklaarde Wallance. “Ik verzeker jullie dat we mensen zullen blijven overbrengen naar het Verenigd Koninkrijk, hoeveel het er ook zijn en hoe lang het ook duurt.”