Franse monniken aangeklaagd voor in brand steken 5G-masten, klooster ziet het als “fout van de jeugd”

Twee Franse monniken uit het departement Rhône worden aangeklaagd voor het in brand steken van twee 5G-masten. Ze wilden aandacht vragen voor gezondheidsrisico’s die het netwerk in hun ogen zou hebben. De twee werden opgepakt toen agenten hen bij een mast opwachtten. Ze hebben bekend, melden lokale aanklagers.

De monniken horen bij een conservatieve kloosterorde. Het duo was vorige week ‘s nachts naar een mast gegaan om deze in brand te steken. Een nacht later gingen ze naar hun tweede doelwit, waar de politie hen stond op te wachten. Zodra de geestelijken het vuur aanstaken, werden ze in de boeien geslagen. Het is niet duidelijk hoe de agenten wisten waar ze de brandstichters konden vinden.

De schade aan de masten is “te verwaarlozen”, melden lokale autoriteiten. De monniken worden wel vervolgd voor “vernieling en poging tot vernieling”. Het klooster staat achter de overtuiging van de monniken en is overtuigd van de gevaren van de straling, waarvoor vooralsnog geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is geleverd. De kloosterorde ziet de brandstichting als “een losstaande actie en een fout van de jeugd”. De verdachten zijn 39 en 40 jaar oud.

In Frankrijk, evenals andere Europese landen, zijn meerdere masten in brand gestoken uit protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van de antennes slecht is voor de gezondheid en het milieu. Hier is geen wetenschappelijk bewijs voor. Niet alle getroffen masten horen ook daadwerkelijk bij een 5G-netwerk.