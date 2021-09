Democratische Senaatsleider roept Biden op te stoppen met “walgelijke” uitzettingen

De fractieleider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, heeft dinsdag Joe Biden opgeroepen om te stoppen met de “walgelijke” uitzettingen van Haïtiaanse migranten, die de voorbije dagen met duizenden de zuidelijke grens van de VS probeerden over te steken. Schumer was verontwaardigd over de beelden van grenswachten op paard die hen probeerden terug te drijven.

“Ik roep president Biden op om onmiddellijk te stoppen met die uitzettingen”, zei Schumer. Hij vroeg komaf te maken met de regels die bij het begin van de coronapandemie werden ingevoerd, waarbij migranten die aan de grens met Mexico aankwamen onmiddellijk teruggedreven werden. Schumer noemde ze in de Senaat een overblijfsel van de “walgelijke en xenofobe politiek van ex-president Donald Trump”.

De foto’s van grenswachten te paard, die zondag migranten terugdreven in de buurt van de stad Del Rio, in de staat Texas, leidden tot grote verontwaardiging in de VS. De regering van president Joe Biden beloofde al om de feiten op te helderen. Maar toch uitten veel Democraten kritiek, net zoals de Republikeinse oppositie het beleid van Biden op de korrel nam. “Die beelden zijn misselijkmakend. Het moet stoppen, dat soort geweld”, zei Schumer nog.

Op een van de beelden is te zien hoe een grenswacht te paard een man bij zijn T-shirt grijpt. Op een andere houdt hij een groep op afstand door dreigend met zijn teugels te zwaaien. De migranten waren zich aan het wassen in de Rio Grande of staken de rivier over om in Mexico voedsel te gaan zoeken voor hun familie die op Amerikaans grondgebied was gebleven, zegt de fotograaf van het Franse persagentschap AFP, Paul Ratje, die de beelden maakte.

Maandagavond noemde de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de situatie van de Haïtiaanse migranten aan de grens al “schokkend”. Ongeveer 15.000 migranten, vooral Haïtianen, pakten vorige week samen onder een brug in de buurt van de zuidelijke grens in Del Rio. Ruim 3.000 migranten verlieten het geïmproviseerde migrantenkamp al, ofwel om naar gesloten centra gebracht te worden, ofwel om de VS uitgezet te worden, zei de minister van Binnenlandse Veiligheid, Alejandro Mayorkas, voor de Senaat. “Vandaag zijn ze met minder dan 10.000”, zei hij.