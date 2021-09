Braziliaanse president Bolsonaro moet pizza aan deur van restaurant opeten wegens niet gevaccineerd

Jair Bolsonaro is net als vele andere staatshoofden in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Alleen: de Braziliaanse president is niet gevaccineerd en moet daar de gevolgen van dragen.

Een dag vol topoverleg en toespraken afsluiten met een diner op restaurant, het is de normaalste zaak van de wereld voor ministers en andere hoge functionarissen. Maar niet voor de Braziliaanse equipe tijdens hun aanwezigheid in New York. Zij moeten noodgedwongen hun stuk pizza op straat verorberen, want zonder (minstens één) vaccin komen ze de restaurants in de wereldstad niet binnen.

Bill de Blasio, burgemeester van New York, maakt geen uitzonderingen, ook niet voor de president van Brazilië. “Als je niet gevaccineerd wil zijn, moet je niet komen”, klonk het eerder.

(evdg)