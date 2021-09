Een kunstwerk dat kan tellen: voor elke coronadode een vlagje

Meer dan 660.000 kleine plastic vlagjes: symbool voor alle coronadoden in de Verenigde Staten. Als herdenking kan het kunstwerk in Washington D.C. tellen.

Het was de artieste Suzanne Brennan die een veld van 80.000 vierkante meter aan de National Mall volplantte met de vlaggetjes, op sommige stond een persoonlijke boodschap aan de slachtoffers. Volgens de recentste cijfers zijn in de VS intussen al meer dan 676.000 dodelijke slachtoffers gevallen. Nog steeds is de epidemie niet voorbij: elke dag nog sterven er meer dan tweeduizend Amerikanen.

