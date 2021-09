Amper 13 jaar, maar Arthur is al wereldkampioen windsurfen: "Vroeger bracht het iets op, nu niet meer”

Amper dertien en nu al wereldkampioen windsurfen. Arthur Van den Brande uit Oostduinkerke pakte afgelopen week de titel in het Deense Klitmøller. In de categorie Wave, waarbij windsurfers de golven trotseren met salto’s en backloops, bleek hij na drie wedstrijddagen de beste in de leeftijdsklasse U15.

“In het begin was het moeilijk”, zegt Arthur. “Het waren grote heftige golven en er stond veel stroming. Maar aan het eind wist ik dat ik kon winnen.” Zijn beker staat al op zijn kamer. Een carbon mastverlenger kreeg hij erbovenop. Of hij er zijn beroep van wil maken? “Nee, ik zal ander werk moeten zoeken. Windsurfen is wat uit de mode geraakt. Vroeger bracht het iets op, nu niet meer. Ik denk dat ik LO ga studeren. Of misschien word ik wel ingenieur. We zien wel.”

(cdh)