154 migranten gered die Kanaal wilden oversteken naar Engeland

Exact 154 migranten die Engeland probeerden te bereiken in kleine bootjes zijn maandag en dinsdag gered in het Nauw van Calais. Dat maakte de maritieme prefectuur dinsdag bekend.

Een van de bootjes kwam maandag met 22 migranten aan boord in de problemen voor de kust van Bray-Dunes. De migranten werden naar Duinkerke gebracht, waar de politie en hulpverleners zich om hen bekommerden, blijkt uit het persbericht van de maritieme prefectuur voor het Kanaal en de Noordzee.

Sinds eind 2018 proberen steeds meer migranten het Kanaal illegaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gaat nochtans om een drukke vaarroute, waar sterke stromingen staan en het water koud is.

Volgens de maritieme prefect Philippe Dutrieux probeerden naar schatting 15.400 migranten het Kanaal over te steken tussen 1 januari en 31 augustus. Van die groep raakten er 3.500 in moeilijkheden. Zij werden teruggebracht naar de Franse kust. In 2020 zouden 9.500 personen de oversteek gewaagd hebben, in 2019 2.300 en in 2018 600.