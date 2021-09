Grenswachters gaan migranten met zweep te lijf, Witte Huis reageert vol afgrijzen

In de Verenigde Staten is met afgrijnzen gereageerd op foto’s van grensbewakers die Haïtiaanse migranten opjagen, niet zo ver van de Texaanse stad Del Rio. Op de beelden is te zien dat ze hardhandig worden aangepakt, met zwepen.

Toen sommige migranten de grens overstaken naar Mexico om voedsel te gaan halen, en weer de grens overstaken, werden ze bedreigd en uitgescholden door agenten. Met 12.000 zijn de migranten. Ze bivakkeren onder een brug over de Rio Grande. De omstandigheden zijn erbarmelijk: het is heet, sanitair is er nauwelijks. Ongeveer 2.000 mensen zijn al naar opvangkampen gebracht. Daar wachten ze om uitgezet te worden.

Het Witte Huis noemt de beelden “verschrikkelijk” en zegt niet te weten “in welke context deze acties te verantwoorden zijn”.

© REUTERS

(cdh)