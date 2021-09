Betoging voor parlement in Namibië na akkoord met Berlijn over genocide

Honderden Namibiërs hebben dinsdag actie gevoerd voor hun parlement. Daar zou gedebatteerd worden over een akkoord met Duitsland over de erkenning van de genocide aan het begin van de vorige eeuw.

Ongeveer vierhonderd actievoerders, voornamelijk militanten van de oppositie, verzamelden in Windhoek om het akkoord tussen de regering en de vroegere kolonisator aan te klagen. In mei had Berlijn toegegeven dat Duitsland een genocide pleegde tegen de Herero- en Nama-volken, en aan Namibië meer dan een miljard euro beloofd. Het werd als een “eerste stap” gezien naar verzoening, ook al beschouwden militanten van de twee etnieën het akkoord onvoldoende. “Voor het eerst benoemen we de gebeurtenissen officieel zoals ze vandaag de dag gezien worden: een genocide”, zei buitenlandminister Heiko Maas toen.

“Zeg nee aan het foute akkoord over de genocide”, stond op bordjes van betogers. Of: “Het bloed van onze voorouderen is niet voor niets vergoten.” Andere manifestanten droegen een bordje met daarop “Een gepaste schadevergoeding nu”.

In het parlement noemde defensieminister Frans Kapofi het akkoord “een succes, in zekere mate”, omdat het betekent dat Duitsland “zijn verantwoordelijkheid aanvaard heeft” over de genocide. Hij zei ook dat de regering zijn ongerustheid had geuit over het beloofde bedrag, dat Berlijn geen schadevergoeding wil noemen, maar eerder een “gebaar voor erkenning” van het veroorzaakte leed. Hij zei ook dat verbeteringen na verdere onderhandelingen niet uitgesloten zijn.

De parlementsvoorzitter zei vervolgens dat het akkoord zou behandeld worden, vooraleer hij de zitting bruusk uitstelde tot woensdag. Het akkoord is het resultaat van vijf jaar onderhandelingen met Berlijn, dat Namibië koloniseerde van 1884 tot 1915.

De kolonisten en het Duitse leger richtten tussen 1904 en 1908 verschillende bloedbaden aan, waarbij tienduizenden doden vielen. Historici menen dat het om de eerste genocide van de twintigste eeuw gaat. Decennialang vergiftigden de wreedheden de betrekkingen tussen Namibië en Duitsland.