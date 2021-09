Zware materiële schade na hevige brand in appartementsblok in Hasselt

In een blok met tien appartementen in de wijk Heilig Hart in Hasselt is dinsdag rond 18 uur een hevige brand uitgebroken. De rookpluim aan de Panorama- en Goudsbloemstraat was van ver zichtbaar. Bij aankomst van de brandweerpost Hasselt van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ging het om een uitslaande brand. De aanwezige bewoners waren tijdig buiten geraakt, anderen waren op het ogenblik van de brand niet thuis. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is aanzienlijk.

Het appartement op de eerste verdieping, waar het vuur uitbrak, is volledig verwoest en al zeker onbewoonbaar. Ook andere flats liepen schade op, maar het aantal is nog onduidelijk. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad ging ter plaatse. De oorzaak van de brand is onbekend. Het parket van Limburg besliste een branddeskundige ter plaatse te sturen om een onderzoek naar de oorzaak te voeren. Voor de getroffen bewoners voorzag het stadsbestuur in slachtofferbegeleiding.