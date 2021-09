Union laat geen spaander heel van Lebbeke en mag na 7-0 naar volgende ronde van Croky Cup

Onder aanvoering van gewezen Union-coach Tom De Cock reisde derdeklasser Lebbeke met acht supportersbussen in het zog af naar het Dudenpark. Union-coach Felice Mazzu roteerde fors en liet de Brusselse fans kennis maken met onbekende soldaten als Marcel Lewis, Lorenzo Paolucci en Lazare Amani. Mazzu posteerde tweede doelman Lucas Pirard in de rug van een ervaren trio in de defensie en die werd nooit echt in de verlegenheid gebracht.

Union kampeerde op de Lebbeekse helft waar de meegereisde spionkop achter doel de Unionisten leek te betoveren, want die misten tijdens een ware belegering kans na kans nadat een vroege goal van Lewis werd afgevlagd. Toen Sorinola de bal aflegde op Mitoma, vloerde die de sterk keepende Aeyels.

Na rust maakten de technisch superieure Brusselaars in een kwartier de klus af via de mee opgerukte gelegenheidsaanvoerder en cultheld Burgess, de vertrouwen tankende midvoor Avenatti en debutant Paolucci. De ingevallen Seye verzuimde de eerredder. De pas ingevallen Undav scoorde wel bij zijn eerste baltoets. Ook Amani scoorde en Teuma kende geen genade van op de stip. (r