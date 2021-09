Bondscoach Roberto Martinez wordt alweer genoemd bij Barcelona

Ronald Koeman is nog altijd trainer van FC Barcelona, ook na het magere 1-1-gelijkspel van maandag in Camp Nou tegen Granada. De Spaanse pers is ervan overtuigd dat, wanneer het donderdag op het veld van Cadiz weer misloopt voor Barça, er een nieuwe trainer komt. Er wordt volop gespeculeerd over de komst van onder meer Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels.

Zijn vriendschap met Jordi Cruijff, verantwoordelijk voor de internationale scouting in Barcelona, zou een belangrijke factor zijn. Bovendien is hij Catalaan en zal hij zo’n aanbieding niet laten liggen.

Ook gewezen Barça-boegbeeld Xavi en Eric Ten Hag zijn in beeld. Xavi, aan de slag bij Al-Sadd in Qatar, heeft in tegenstelling tot Martinez geen opstapclausule in zijn contract. Wat Martinez kan tegenhouden, of om uitstel doen verzoeken, is dat de Rode Duivels tussen 7 en 10 oktober voor een prijs in de Nations League spelen. (lvdw)