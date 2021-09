Nieuwe bosbranden in Griekenland leiden tot evacuaties

Een bosbrand in de Griekse kustplaats Nea Makri, zo’n veertig kilometer ten noordoosten van Athene, heeft maandag geleid tot preventieve evacuaties.

Zo’n zeventig brandweerlieden en twintig brandweerauto’s zijn tot nu toe ingezet om de bosbrand te bestrijden. Het vuur brak rond 22.35 uur uit, dicht bij de huizen van Nea Makri.

De nieuwe bosbrand wekt extra zorg na de grootschalige branden die vorige maand al grote delen van het land teisterden tijdens een hittegolf. Afgelopen weekend was het in Griekenland opnieuw erg warm, met wel 35 graden op sommige plekken, en 32 graden op maandag.

De Griekse branden in augustus legden meer dan 100.000 hectare bos in de as. Ook veel andere landen rond de Middellandse Zee – Spanje, Italië, Kroatië, Frankrijk, Cyprus, Algerije en Turkije – kampten in de zomer met grootschalige bosbranden.