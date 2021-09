Chinese vastgoedreus Evergrande kondigt akkoord over rentebetaling aan

In een verklaring aan de beurs van Shenzhen verklaarde Evergrande dat een van zijn filialen, Hengda, een rentebetaling op obligaties heeft onderhandeld. Volgens het financiële agentschap Bloomberg zou Evergrande 232 miljoen yuan (30,5 miljoen euro) aan schuld aflossen.

Het bedrijf gaat gebukt onder een schuldenberg van zo’n 260 miljard euro. De vrees voor een faillissement weegt op de aandelenkoersen wereldwijd. In een brief aan het personeel zei Xu Jiayin, die de groep oprichtte in 1996, dat hij er stellig van overtuigd is dat Evergrande binnenkort uit de moeilijke periode zal geraken.

Het concern verkeert al geruime tijd in grote financiële problemen en nu kreeg het ook moeite om intresten te betalen. Verschillende projecten liggen stil. De beurswaarde van het bedrijf is gekelderd.

