Verbod op pet, keppeltje of hoofddoek in rechtbank verdwijnt

‘De toehoorders wonen de zittingen bij met ongedekten hoofde, eerbiedig en stilzwijgend; alles wat de rechter tot handhaving van de orde beveelt, wordt stipt en terstond uitgevoerd.’ Zo luidt artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek, daterend uit 1876. Door dat artikel moest de rechter geregeld aan mensen vragen om hun hoofddeksel, keppeltje of hoofddoek te verwijderen in de rechtszaal.

Maar volgens een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) waarin allerlei maatregelen staan rond justitie zal daar binnenkort verandering inkomen. Dat ontwerp werd al door de regering goedgekeurd en werd eerder deze maand al naar het parlement gestuurd. Dat schrijft De Standaard.

‘Het gaat om een regel van beleefdheid en respect uit de negentiende eeuw toen het afnemen van hoofddeksels, in het bijzonder hoeden en petten, bij het binnentreden van een kerk of andermans huis een teken van elementaire beleefdheid was’, klinkt het in de toelichting. De rechter kan wel nog steeds de orde in de rechtbank handhaven, een vraag om bijvoorbeeld een kap af te zetten kan daar mogelijk nog toe behoren.