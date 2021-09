Wallonië lanceert publieke oproep voor nootjes om hagen aan te planten

Een tekort aan nootjes om hagen aan te planten. Daarmee kampt de Waalse regering, die tegen het einde van de legislatuur een miljoen bomen en/of 4.000 kilometer haag wil aanplanten in de strijd tegen de klimaatopwarming en ter bevordering van de biodiversiteit. De oplossing: een publieke oproep via operatie “Haie-cureil” (haag-eekhoorn), zo meldt L’Avenir woensdag.

Wallonië is niet de enige die bomen aanplant in het kader van de klimaatstrijd. “In heel Europa wordt er aangeplant. Er is veel druk bij de kwekerijen en het wordt moeilijk om zaden te vinden”, zegt Alain Grifnée, specialist bij het Collège des producteurs, een Waalse landbouwinstantie.

Om het tekort tegen te gaat en het aanplantproject “Yes we plant!” voor te kunnen zetten, kwam de Waalse leefmilieu-administratie met het idee van een publieke oproep op de proppen. Wandelaars krijgen de vraag om hazelnootjes op te rapen van de wilde hazelaar en ze naar verschillende verzamelpunten te brengen. De nootjes gaan zo richting een overheidsdienst, die de nootjes zal uitsorteren en nadien verdelen onder boomkwekers.

Volgende lente zullen de boomkwekers de nootjes zaaien zodat er tegen de herfst van 2023 of 2024 hagen zijn om aan te planten. De publieke oproep loopt tot 30 september.