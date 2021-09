Aardbeving treft Australische deelstaat Victoria

De beving werd opgetekend in Mansfield, zo’n 200 kilometer ten noordoosten van Melbourne, de hoofdstad van de op één na dichtstbevolkte deelstaat van het land. Het epicentrum situeerde zich op een diepte van amper 10 kilometer,

De schok, die zo’n 20 seconden duurde, werd volgens diverse Australische media gevoeld tot in Melbourne, Canberra en Tasmanië. Er werd geen tsunamiwaarschuwing afgekondigd. Berichten over eventuele gewonden zijn er voorlopig niet, maar er is wel materiële schade, ook in Melbourne. Hulpdienst VicSES waarschuwt voor naschokken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen