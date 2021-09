Groen licht voor Covid Safe Ticket voor grote evenementen in Luikse

De 24 burgemeesters van het arrondissement Luik hebben het licht op groen gezet voor de invoering van het Covid Safe Ticket bij grote evenementen. Dat berichten de SudPresse-kranten woensdag. Vanaf hoeveel deelnemers dat gebeurt ligt nog niet vast.

“We zijn er voorstander van en we hebben de beslissing unaniem genomen”, bevestigde burgemeester van Luik Willy Demeyer in de krant. “We hebben alleen nog een klein uitstel gevraagd om zeker te zijn van de drempels van 200 en 400. Maar de beslissing is genomen en zal binnenkort van kracht zijn.”

Organisatoren van evenementen zullen dus voor controle moeten zorgen aan de ingang om de geldigheid na te gaan van de coronapas. Woensdagvoormiddag staat een vergadering op het programma van gouverneur Hervé Jamar met de 84 burgemeesters van de provincie om de maatregel eventueel uit te breiden naar de gehele provincie.