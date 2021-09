Vlaanderens Grootste: WK in Leuven wordt op alle vlakken ‘larger than life’

De Ronde, dat is Vlaanderens Mooiste. Maar het WK wielrennen komende zondag, dat wordt toch Vlaanderens Grootste. Op alle vlakken is dit WK een ‘larger than life’-spektakel. Van de 30.000 nadarhekken tot het miljoen supporters langs de kant van de weg: op dit WK wordt met onvoorstelbare cijfers gegoocheld.