OHL-verdediger Sofian Chakla en Abdoulaye Sissako van Zulte Waregem blijven twee duels geschorst

De twee spelers verschenen dinsdagnamiddag voor het Disciplinair Comité om zich te verantwoorden voor hun rechtstreekse uitsluiting op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. Het Bondsparket stelde aan beide spelers een schorsing van drie speeldagen (twee effectief) en een boete van 2.500 euro voor, maar zowel OH Leuven als Zulte Waregem hoopten op een lichtere sanctie. In beide dossiers werd de voorwaardelijke speeldag schorsing geschrapt, omdat ze nog een blanco strafblad hadden.

© BELGA

Chakla ontving in en tegen Mechelen (2-0) rood na een drieste tackle op Bijker in de blessuretijd. Volgens het Bondsparket gebeurde dat met de studs vooruit, maar OHL spreekt dat tegen. “Chakla voerde een zijdelings tackle uit, gevolgd door een sprong en een overdreven val van de tegenstander”, staat in het verslag van het Disciplinair Comité.

Hoewel de overtreding dus anders gecategoriseerd moet worden, heeft dat geen invloed op de strafmaat. “Bijkers fysieke integriteit was nog steeds in gevaar door de onbesuisde tackle van Chakla, die een Mechelse tegenaanval probeerde af te breken. Dergelijke acties kunnen niet door de beugel.”

OHL kan niet op de Marokkaanse verdediger rekenen tegen Club Brugge (24/09) en Beerschot (02/10), tenzij de club nog in beroep zou gaan.

© BELGA

Sissako mocht op het veld van Union (2-1) al snel gaan douchen na een schaartackle op Lynen. Volgens advocaat Jesse De Preter was dat vooral een onvoorzichtigheid: Sissako had niet de intentie een fout te begaan en raakt ook volledig de bal. Zulte Waregem wees er ook op dat het de eerste rode kaart was voor Sissako in zijn carrière. De middenvelder zelf verklaarde het gevaar van de tackle verkeerd ingeschat te hebben.

Het Disciplinair Comité benadrukt dat de vliegende tackle met gestrekt been wel degelijk de fysieke integriteit van Lynen in gevaar kon brengen door de hoge intensiteit, zelfs al wordt de bal eerst gespeeld. “Dergelijke ondoordachte en onbesuisde acties kunnen niet getolereerd worden. Een speler moet zich bewust zijn van de gevaren en risico’s van zijn handelen op het terrein.”

Sissako zit in principe de competitiewedstrijden tegen streekrivaal KV Kortrijk (25/09) en Seraing (03/10) uit door schorsing, al kan Zulte Waregem nog wel beroep aantekenen tegen de schorsing.

(belga)