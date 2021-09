Universal Music Group, de platenfirma van kleppers als Billie Eilish, Taylor Swift, Lady Gaga, Drake, Metallica, ABBA, U2 en The Beatles, heeft zijn debuut in Amsterdam niet gemist. Het aandeel schoot meteen omhoog, goed voor een totale beurswaarde van 45,5 miljard euro. En zeggen dat het van oorsprong Amerikaanse Universal in 2013 op amper 10 miljard dollar werd geschat.