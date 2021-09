Uma Thurman openhartig over abortus als tiener: “Mijn donkerste geheim tot nu toe”

De Amerikaanse actrice Uma Thurman (51) vertelt in een openhartig opiniestuk voor de The Washington Post dat ze als tiener een abortus onderging. Dat deed ze naar aanleiding van de nieuwe abortuswet die begin september in de Amerikaanse staat Texas inging.

“Ik begon mijn acteercarrière op mijn 15e, in een omgeving waar ik vaak het enige kind in de kamer was. Aan het eind van mijn tienerjaren raakte ik per ongeluk zwanger door een veel oudere man. Ik leefde uit een koffer in Europa, ver van mijn familie, en stond op het punt om te gaan werken. Ik worstelde om uit te vinden wat te doen. Ik wilde de baby houden, maar hoe?” Dat schrijft de Kill Bill-actrice in een opiniestuk in The Washington Post.

Ze sprak met haar ouders over haar opties, maar besloten samen dat ze de zwangerschap niet verder kon zetten. Ze had de middelen er niet voor, was nog jong, haar relatie was niet stabiel en ze zou net aan een carrière beginnen.

In een dokterspraktijk in Keulen in Duitsland onderging ze een abortus. “Het deed vreselijk pijn, maar ik klaagde niet. Ik had zoveel schaamte geïnternaliseerd dat ik vond dat ik de pijn verdiende.”

“Mijn donkerste geheim”

“Er zit zoveel pijn in dit verhaal. Het is tot nu toe mijn donkerste geheim geweest. Ik ben 51 jaar oud, en ik deel het met jullie vanuit het huis waar ik mijn drie kinderen heb grootgebracht, die mijn trots en vreugde zijn”, schrijft Thurman. “Ik heb mijn prachtige, magische kinderen verwekt bij mannen van wie ik genoeg hield en die ik genoeg vertrouwde om het lef te hebben een kind op de wereld te zetten. Ik heb geen spijt van het pad dat ik heb afgelegd. Ik applaudisseer en steun vrouwen die een andere keuze maken. De abortus die ik als tiener heb gehad, was de moeilijkste beslissing van mijn leven, een beslissing die me toen veel verdriet heeft gedaan en die me ook nu nog verdriet doet, maar het was wel de weg naar het leven vol vreugde en liefde dat ik heb mogen ervaren. Door de keuze om die vroege zwangerschap niet te houden, kon ik opgroeien en de moeder worden die ik wilde en moest zijn.”

Thurman zegt dat ze zelf niks haalt uit het delen van haar verhaal, maar hoopt wel dat ze op deze manier vrouwen en meisjes bereikt die schaamte voelen. Ze schreef haar verhaal neer naar aanleiding van de nieuwe abortuswet die op 1 september in de Amerikaanse staat Texas is ingegaan. Een abortus wordt door de nieuwe wet verboden zodra de hartslag van het embryo wordt geregistreerd, na ongeveer zes weken. Op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn. Er is bovendien geen uitzondering mogelijk als er sprake is van verkrachting of incest. Enkel als de gezondheid van de vrouw in gevaar is, kan er een uitzondering gemaakt worden. Tot nu gebeurde ruim 85 procent van alle abortussen in Texas na zes weken.

“Tegen jullie allemaal - tegen de vrouwen en meisjes van Texas, die bang zijn getraumatiseerd en opgejaagd te worden door roofzuchtige premiejagers; tegen alle vrouwen die woedend zijn omdat de staat de rechten van ons lichaam heeft afgepakt; en tegen jullie allemaal die kwetsbaar zijn gemaakt en aan schaamte zijn blootgesteld omdat jullie een baarmoeder hebben - zeg ik: ik zie jullie. Heb moed. Jullie zijn mooi. Jullie doen me denken aan mijn dochters.”

