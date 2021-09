Voetbalbond reageert na pyrogebruik: boetes voor Antwerp, Charleroi en Gent

De zwaarste geldstraf is voor de Great Old, die wegens het gebruik van pyrotechnisch materiaal tegen OHL (2-2) eind augustus bestraft wordt met een boete van 4.000 euro (waarvan 2.000 effectief). Antwerpse supporters gebruikten pyro en gooiden bekers naar de Leuvenaars.

Zo werden er voor aftrap op de Bosuil verschillende rookpotten afgestoken, weliswaar zonder invloed op het wedstrijdverloop. Ondanks de rookontwikkeling kon de wedstrijd op het geplande uur van start gaan. Tijdens de match viel er een volle bierbeker voor de voeten van OHL-doelman Romo (minuut 70) en vlak voor affluiten werd ook OHL-trainer Marc Brys op de hand geraakt door een beker.

Op diezelfde speeldag stonden ook AA Gent en Club Brugge (6-1) tegenover elkaar in de Ghelamco Arena. Helemaal in het slot van die Slag om Vlaanderen moest scheidsrechter Erik Lambrechts de partij kort even onderbreken, nadat Gentse fans bierbekers en een niet-aangestoken vuurwerkstok in de hoek van het veld hadden gegooid. Niemand werd geraakt en nadien waren er geen incidenten meer. Het Disciplinair Comité legt de Buffalo’s voor de feiten een boete van 500 euro op.

Tot slot kreeg ook Sporting Charleroi een geldstraf van 1.000 euro (waarvan 500 euro effectief), omdat er in de thuismatch tegen Beerschot (5-2) een zwarte rookpot en zeven vuurpijlen ontstoken werden voor aanvang van de wedstrijd. De Carolo’s waren vooraf nochtans gewaarschuwd, want het betrof een protestactie van de Ultra’s tegen de wijziging van de voetbalwet omtrent pyrotechnisch materiaal.

